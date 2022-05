Ciclismo su pista, Tugnolo, Bianchi e Napolitano al record italiano nella team sprint (Di venerdì 13 maggio 2022) Nel corso della Lauf Brandenburger sprint Cup 2022 di Ciclismo su pista, a Francoforte, in Germania, il terzetto azzurro composto da Matteo Tugnolo, Matteo Bianchi e Daniele Napolitano fa segnare il nuovo record italiano nella team sprint maschile con il crono di 44?785. Si tratta di un miglioramento di oltre un secondo rispetto al precedente primato nazionale, per giunta fatto segnare da tre atleti della categoria under 23: a vincere oggi però è stata la Germania padrona di casa con il tempo di 44?540, con il terzetto formato da Bicheler, Schroter e Jager. Così al sito federale Ivan Quaranta: “Sono felice per il risultato, anche perché vedevo che i ragazzi stavano crescendo bene. E’ nata un’ottima ... Leggi su oasport (Di venerdì 13 maggio 2022) Nel corso della Lauf BrandenburgerCup 2022 disu, a Francoforte, in Germania, il terzetto azzurro composto da Matteo, Matteoe Danielefa segnare il nuovomaschile con il crono di 44?785. Si tratta di un miglioramento di oltre un secondo rispetto al precedente primato nazionale, per giunta fatto segnare da tre atleti della categoria under 23: a vincere oggi però è stata la Germania padrona di casa con il tempo di 44?540, con il terzetto formato da Bicheler, Schroter e Jager. Così al sito federale Ivan Quaranta: “Sono felice per il risultato, anche perché vedevo che i ragazzi stavano crescendo bene. E’ nata un’ottima ...

