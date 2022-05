“Ciao bello, benvenuto”. Grande gioia per il conduttore tv, di nuovo papà: secondo figlio (Di venerdì 13 maggio 2022) Roberto Valbuzzi di nuovo papà. Grandissima gioia per lo chef e volto noto della tv protagonista con Csaba dalla Zorza e Luca Calvani a “Cortesie per gli ospiti” in onda su Real Time dal 2005. Proprio a novembre dello scorso anno Roberto e la moglie Eleonora avevano dato l’annuncio tramite social dell’arrivo di un bebè. E venerdì 13 maggio è venuto alla luce il piccolo che farà dunque compagnia alla primogenita Alisea. Roberto Valbuzzi è diventato dunque di nuovo papà e naturalmente ha voluto condividere la notizia con i suoi numerosi follower. Il più classico dei selfie al fianco della moglie Eleonora, entrambi sorridenti, con il nuovo arrivato appena nato. La famiglia si è allargata, quindi. Lui 32 anni lei 30, Roberto ed Eleonora condividono oltre l’amore anche la passione per la ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 13 maggio 2022) Roberto Valbuzzi di. Grandissimaper lo chef e volto noto della tv protagonista con Csaba dalla Zorza e Luca Calvani a “Cortesie per gli ospiti” in onda su Real Time dal 2005. Proprio a novembre dello scorso anno Roberto e la moglie Eleonora avevano dato l’annuncio tramite social dell’arrivo di un bebè. E venerdì 13 maggio è venuto alla luce il piccolo che farà dunque compagnia alla primogenita Alisea. Roberto Valbuzzi è diventato dunque die naturalmente ha voluto condividere la notizia con i suoi numerosi follower. Il più classico dei selfie al fianco della moglie Eleonora, entrambi sorridenti, con ilarrivato appena nato. La famiglia si è allargata, quindi. Lui 32 anni lei 30, Roberto ed Eleonora condividono oltre l’amore anche la passione per la ...

