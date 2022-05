Chiara Ferragni? Quando ha incontrato Fedez per la prima volta: ora tutto torna, ciò che pochissimi sapevano (Di venerdì 13 maggio 2022) Per gentile concessione dell'editore Rai Libri, pubblichiamo alcuni estratti dell'ultimo libro di Bruno Vespa, Donne al potere, da oggi - venerdì 13 maggio - in libreria. Sono 25 (18 italiane e sette straniere) le signore di successo che popolano il testo, raccontate nei loro risvolti pubblici e privati. Di seguito, un breve estratto su Chiara Ferragni, la regina delle influencer, nonché moglie del rapper Fedez. Chiara ha gusto, un buon guardaroba, anche capi vintage, è bella, senza essere stratosferica. Non si dica di lei una ragazza "acqua e sapone", perché non lo è mai stata. Secondo noi, eccezion fatta nel bagno, non si è mai vista struccata in nessun altro luogo della casa e fuori, ma di fatto è davvero carina, faccia da liceale perbene (...). Quand'è che Chiara incontra ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 13 maggio 2022) Per gentile concessione dell'editore Rai Libri, pubblichiamo alcuni estratti dell'ultimo libro di Bruno Vespa, Donne al potere, da oggi - venerdì 13 maggio - in libreria. Sono 25 (18 italiane e sette straniere) le signore di successo che popolano il testo, raccontate nei loro risvolti pubblici e privati. Di seguito, un breve estratto su, la regina delle influencer, nonché moglie del rapperha gusto, un buon guardaroba, anche capi vintage, è bella, senza essere stratosferica. Non si dica di lei una ragazza "acqua e sapone", perché non lo è mai stata. Secondo noi, eccezion fatta nel bagno, non si è mai vista struccata in nessun altro luogo della casa e fuori, ma di fatto è davvero carina, faccia da liceale perbene (...). Quand'è cheincontra ...

Advertising

Giuli_Fairy : Queste 4 persone mi hanno cambiato la vita non attraverso i social, ma nel “mondo reale” a partire da Giorgia Soler… - caberi957 : RT @LucillaMasini: 'Ritratto le offese a Chiara Ferragni. Le parolacce non sono nel mio stile' ha dichiarato Sgarbi, il personaggio più bip… - dgskura : Chiara Ferragni se servisse cunt come si deve - Glorismentirosa : RT @per3checomenoi: Questa collab tra Chiara Ferragni e Luigi Strangis sempre più real - Azzurra28749827 : @FrancescoDalb14 @Super_Stefy_ Non stiamo su siti di incontri. Il mio viso non lo mostro a NISCIUNO! Non sto a fa l… -