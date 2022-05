Chiamata Pentagono-Ministero della difesa russo per cessate il fuoco

(Di venerdì 13 maggio 2022) Roma, 13 mag – Primadall’inizioguerra tra Stati Uniti e: il capo delLloyd Austin ha avuto un colloquio telefonico con il ministroSergey Shoigu, durante il quale ha chiesto un rapidoilin Ucraina e messo in evidenza l’importanza di preservare canali di comunicazione.di pace? Mentre è stato aperto finalmente un canale di collegamento, che è già di per sé una buona notizia, l’Unione Europea annuncia che continuerà a fornire aiuti e armi a Kiev. Intanto la controffensiva ucraina su Kharkiv va avanti e i russi si ritirano da quel settore del fronte. Kiev annuncia ...

Lo afferma il portavoce del John Kirby in un comunicato. Si tratta della prima dall'inizio della guerra in Ucraina. 17.02 Nato, Biden chiama i leader di Finlandia e Svezia Il ... KIEV La guerra in Ucraina entra nel suo 79esimo giorno. Si registra un incremento di scontri nelle zone di frontiera con la Russia e l'Ucraina. Missili di Kiev sarebbero caduti nel territorio russo ne ...