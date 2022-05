Chi si chiede il perché del conflitto ucraino viene deriso. Le argomentazioni sono sempre due (Di venerdì 13 maggio 2022) di Gianluca Pinto Si è iniziato alla grande, durante il Covid, da parte del pensiero dominante, con le derisioni e con il categorizzare come no vax e anti-scienza tutti coloro che solo osavano chiedersi qualcosa. Ora si è fatto un salto di qualità. Ogni santissima volta che qualcuno pone sul tavolo il tema del perché di questa guerra (ossia quando qualcuno cerca “spiegazioni” e non “giustificazioni” per chicchessia), gli vengono opposte fondamentalmente due argomentazioni che sarebbero divertenti se non fossero usate seriamente. Il primo giro di danza è costituito dalla celebre e sempre verde aria: “Qui si tratta del fatto che c’è un ‘invasore’ e un ‘invaso’” detto con una certa aggressività. Su questo, oltre a far notare che è tanto ridondante da sconfinare con il pleonasmo, aggiungo solo che oltre agli ‘invasori’ e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 13 maggio 2022) di Gianluca Pinto Si è iniziato alla grande, durante il Covid, da parte del pensiero dominante, con le derisioni e con il categorizzare come no vax e anti-scienza tutti coloro che solo osavanorsi qualcosa. Ora si è fatto un salto di qualità. Ogni santissima volta che qualcuno pone sul tavolo il tema deldi questa guerra (ossia quando qualcuno cerca “spiegazioni” e non “giustificazioni” per chicchessia), gli vengono opposte fondamentalmente dueche sarebbero divertenti se non fossero usate seriamente. Il primo giro di danza è costituito dalla celebre everde aria: “Qui si tratta del fatto che c’è un ‘invasore’ e un ‘invaso’” detto con una certa aggressività. Su questo, oltre a far notare che è tanto ridondante da sconfinare con il pleonasmo, aggiungo solo che oltre agli ‘invasori’ e ...

Advertising

_Nico_Piro_ : #12maggio avviso ai 'maledetti pacifisti'. Dopo quasi 80 giorni di #guerra in cui gli opinionisti con l'elmetto ci… - _Nico_Piro_ : ha pagato alcunchè complice l’oblio mediatico, venivo classificato come filo-talebano anti-americano. Da quando met… - _Nico_Piro_ : Chi chiede guerra (per giunta sapendo che a morire non sarà né lui/lei né i suoi figli) e non spinge per la pace ha… - marco_medico : RT @_Nico_Piro_: ha pagato alcunchè complice l’oblio mediatico, venivo classificato come filo-talebano anti-americano. Da quando metto in e… - _BIBBO_02 : RT @hankercrush: Io: ora si esibisce quella di Montenegro. Mia madre: che buono. Poi lei stessa si chiede da chi io abbia preso per il ber… -

In Spagna si discute di congedo mestruale Chiede ad esempio che i centri che offrono assistenza alle donne in difficoltà e le carceri ... a partire dai 16 anni, le donne potranno abortire senza il permesso della madre, del padre o di chi ne fa ... Viaggio in Usa a tema sport: ecco quanto costa andare a vedere una partita di Nba Inoltre, è bene citare anche un'opzione alternativa: chi si trova negli Usa e desidera guardare le ... e in media un hotel negli Usa chiede a notte un prezzo di 100 euro circa. Va anche detto che negli ... Il Fatto Quotidiano ad esempio che i centri che offrono assistenza alle donne in difficoltà e le carceri ... a partire dai 16 anni, le donne potranno abortire senza il permesso della madre, del padre o dine fa ...Inoltre, è bene citare anche un'opzione alternativa:si trova negli Usa e desidera guardare le ... e in media un hotel negli Usaa notte un prezzo di 100 euro circa. Va anche detto che negli ... Chi si chiede il perché del conflitto ucraino viene deriso. Le argomentazioni sono sempre due