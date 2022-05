Chi è il fidanzato di Mika: Andreas Dermanis, dai documentari ai videoclip per i grandi artisti (Di venerdì 13 maggio 2022) Chi cerca di scoprire più da vicino chi sia il fidanzato di Mika potrebbe rimanerci male: i profili social di Andreas Dermanis sono blindati e visitabili solamente dopo aver inviato una richiesta. Mika e Andreas sono insieme da circa 15 anni, e se da una parte abbiamo un artista e conduttore di fama internazionale, dall’altra abbiamo un documentarista e regista che vive poco sui social. Chi è il fidanzato di Mika Delle note biografiche del fidanzato di Mika si sa ben poco. Andreas Dermanis ha origini greco-inglesi e nasce verso la fine degli anni ’80. A Attualmente vive e lavora a Londra come regista di documentari e ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 13 maggio 2022) Chi cerca di scoprire più da vicino chi sia ildipotrebbe rimanerci male: i profili social disono blindati e visitabili solamente dopo aver inviato una richiesta.sono insieme da circa 15 anni, e se da una parte abbiamo un artista e conduttore di fama internazionale, dall’altra abbiamo unsta e regista che vive poco sui social. Chi è ildiDelle note biografiche deldisi sa ben poco.ha origini greco-inglesi e nasce verso la fine degli anni ’80. A Attualmente vive e lavora a Londra come regista die ...

