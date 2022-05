“Chi è il fidanzato”. Ambra, dopo le foto si scopre l’identità del nuovo amore (Di venerdì 13 maggio 2022) Ambra Angiolini, chi è il nuovo fidanzato. La conduttrice e attrice, fino a ottobre fidanzata con l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri, è stata paparazzata da Diva e Donna insieme al nuovo compagno e nelle scorse ore l’account social del settimanale di gossip ha pubblicato una foto di un bacio tra l’attrice e un uomo fino a poche ore fa misterioso. “La conduttrice, che sarà nella giuria di X Factor nella prossima stagione, ha un nuovo amore dopo la fine della storia con Massimiliano Allegri” si legge a corredo dello scatto pubblicato sul profilo Instagram del settimanale che parla di una frequentazione iniziata da qualche settimana. Oggi la rivelazione: chi è il nuovo fidanzato di ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 13 maggio 2022)Angiolini, chi è il. La conduttrice e attrice, fino a ottobre fidanzata con l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri, è stata paparazzata da Diva e Donna insieme alcompagno e nelle scorse ore l’account social del settimanale di gossip ha pubblicato unadi un bacio tra l’attrice e un uomo fino a poche ore fa misterioso. “La conduttrice, che sarà nella giuria di X Factor nella prossima stagione, ha unla fine della storia con Massimiliano Allegri” si legge a corredo dello scatto pubblicato sul profilo Instagram del settimanale che parla di una frequentazione iniziata da qualche settimana. Oggi la rivelazione: chi è ildi ...

