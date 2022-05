Chi è Guendalina Tavassi? Età | fidanzato e Instagram

Advertising

Rosy0061 : RT @GioiaKiss: @red_lady020 @IsolaDeiFamosi Il fidanzato?? di Guendalina gli è andato a dire che Nicolas è amatissimo e cercano in tutti i… - GioiaKiss : @red_lady020 @IsolaDeiFamosi Il fidanzato?? di Guendalina gli è andato a dire che Nicolas è amatissimo e cercano in… - Guendalina_Meli : @Emanuele_kap a chi lo dici ?? - ricordosospeso : Chi salveresti tra #Guendalina e #Edoardo? ?? #Isola #IsolaDeiFamosi - ily7687 : Se fosse vero tutto quello detto su Nicolas... perché mandare al televoto Marco? Con questa nomination hanno propri… -

...per le condizioni di salute diTavassi, che ha dovuto lasciare l'Isola dei Famosi per problemi di salute. Ecco cosa trapela su di lei e quando potrebbe tornare in gioco. C'èspera già ...Ad avere la peggio potrebbe essere Maria Laura : voi cosa ne pensatevuoi salvare #Isola pic.//t.co/wA68gzGH9Q #isola BlogTivvu.com (@blogtivvu) May 12, 2022 Isola dei Famosi:...Chi sarà il concorrente eliminato di stasera dell’Isola ... Più di recente, grazie alla scorsa puntata, abbiamo scoperto che anche Guendalina Tavassi si trova in infermeria, per alcuni accertamenti ...I fan preoccupati per le condizioni di salute di Guendalina Tavassi, che ha dovuto lasciare l’Isola dei Famosi per problemi di salute. Ecco cosa trapela su di lei e quando potrebbe tornare in gioco. C ...