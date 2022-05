Centinaia di soldati russi rifiutano di andare al fronte La testimonianza degli “obiettori” al Guardian

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 13 maggio 2022) “” disidi combattere in Ucraina. A raccontarlo alè Mikhail Benyash, l’avvocato che sostiene i renitenti. Dato che ufficialmente quella in Ucraina è solo “un’operazione speciale”, chi si rifiuta di combattere rischia al massimo il licenziamento, spiega l’avvocato. Sottolineando che nessuno è stato arrestato. Ma intanto la scarsità didi fanteria sta emergendo come uno dei problemi più importanti da affrontare per il Cremlino. Ucraina, ildisidi combattere «I comandanti minacciano di min carcere i, ma noi spieghiamo loro che ...