Cateno De Luca e il video accusato di sessismo contro la deputata di Forza Italia Matilde Siracusano

(Di venerdì 13 maggio 2022) Storie tese in quel di Messina, in vista della prossime elezioni per le Regionali. Nelle ultime ore la situazione è deflagrata nello stra il candidatoDe(ex sindaco della città sullo Stretto) e ladiche ha visto il suo nome inserito all’interno del collegio bloccato di Bagheria per cercare di entrare a far parte del Consiglio Regionale dopo il voto. Ma le polemiche sono esplose dopo unpubblicato sui social dall’ex primo cittadino di Messina.Dee le accuse allaAlcuni passaggi delsocial pubblicato da ...

FrancescoLollo1 : Solidarietà a Matilde Siracusano per le offese sessiste ricevute da Cateno De Luca. Certe volgarità non dovrebbero… - messina_oggi : Sia chiaro a scanso di equivoci. Cateno De Luca fa bene a porsi degli interrogativi su quelle che lui definisce 'st… - neXtquotidiano : Cateno #DeLuca e il video accusato di sessismo contro la deputata di Forza Italia Matilde #Siracusano - QdSit : Messina, Cannistrà (M5S): Vile attacco sessista di De Luca a Siracusano' “Massima solidarietà alla deputata Matilde… - PupiaTv : Cateno De Luca - Video ripubblicati (13.05.22) -

... ma non è la sola voce ad alzarsi per esprimere solidarietà alla deputata Matilde Siracusano , vittima dell'ultimo volgare attacco via social diDe, che alza il tiro e bolla come '...... "Messina protagonista" Presentate le "n" liste a suo supporto " dovrebbero essere otto, ma potremmo aver perso il conto ", il candidato sindaco portato avanti dal dimissionarioDeha ...Sia chiaro a scanso di equivoci. Cateno De Luca fa bene a porsi degli interrogativi su quelle che lui definisce “strane” coincidenze al concorso del Papardo, ma per essere credibile dovrebbe porsi anc ...Nelle ultime ore la situazione è deflagrata nello scontro tra il candidato Cateno De Luca (ex sindaco della città sullo Stretto) e la deputata di Forza Italia Matilde Siracusano che ha visto il suo ...