Castel Volturno, presentazione delle linee lavoro in Sala consiliare (Di venerdì 13 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCastel Volturno (Ce) – Saranno presentati lunedì 16 maggio, alle ore 15:30, presso la Sala consiliare del comune di Castel Volturno, i Servizi di trasporto a supporto della mobilità connessa al lavoro realizzati nell’ambito dell’intervento Agri-cultura – Coltivare i diritti, in partenariato con la Regione Campania per i progetti SU.PRE.ME. ITALIA e P.I.U.SU.PRE.ME. In particolare, si parlerà dell’attivazione delle 4 linee lavoro volte a supportare la mobilità individuale e collettiva delle lavoratrici e dei lavoratori stranieri impiegati in agricoltura. L’incontro pubblico vuole essere un’occasione per porre l’attenzione sulla condizione dei trasporti sul Litorale Domitio ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 13 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Ce) – Saranno presentati lunedì 16 maggio, alle ore 15:30, presso ladel comune di, i Servizi di trasporto a supporto della mobilità connessa alrealizzati nell’ambito dell’intervento Agri-cultura – Coltivare i diritti, in partenariato con la Regione Campania per i progetti SU.PRE.ME. ITALIA e P.I.U.SU.PRE.ME. In particolare, si parlerà dell’attivazionevolte a supportare la mobilità individuale e collettivalavoratrici e dei lavoratori stranieri impiegati in agricoltura. L’incontro pubblico vuole essere un’occasione per porre l’attenzione sulla condizione dei trasporti sul Litorale Domitio ...

