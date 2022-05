Caso Esports, incontro positivo con la sottosegretaria Vezzali: “Ora attendiamo il Mef per le regole del settore” (Di venerdì 13 maggio 2022) Una delegazione di operatori di Esports con il titolare dell’EsportPalace di Bergamo Alessio Cicolari, l’avvocato Gianluigi Fioriglio, docente di informatica giuridica, Maurizio Ragno, presidente di Lega Esport e, in collegamento, Matteo Masini, manager di PLB Academy Esports, accompagnati dal deputato bergamasco della Lega Daniele Belotti, ha incontrato nella serata di giovedì 12 maggio la sottosegretaria allo Sport Valentina Vezzali. “Dopo il clamore suscitato nei giorni scorsi dal sequestro delle apparecchiature di gioco da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – spiega Alessio Cicolari – abbiamo voluto illustrare alla sottosegretaria la situazione del mondo degli Esports. Una realtà in crescita esponenziale in tutto il mondo, che in Italia conta almeno 5 milioni di ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 13 maggio 2022) Una delegazione di operatori dicon il titolare dell’EsportPalace di Bergamo Alessio Cicolari, l’avvocato Gianluigi Fioriglio, docente di informatica giuridica, Maurizio Ragno, presidente di Lega Esport e, in collegamento, Matteo Masini, manager di PLB Academy, accompagnati dal deputato bergamasco della Lega Daniele Belotti, ha incontrato nella serata di giovedì 12 maggio laallo Sport Valentina. “Dopo il clamore suscitato nei giorni scorsi dal sequestro delle apparecchiature di gioco da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – spiega Alessio Cicolari – abbiamo voluto illustrare allala situazione del mondo degli. Una realtà in crescita esponenziale in tutto il mondo, che in Italia conta almeno 5 milioni di ...

