Caso camici: Lega festeggia proscioglimento Fontana, Pd e M5S 'resta inadeguato' (Di venerdì 13 maggio 2022) Milano, 13 mag. (Adnkronos) - La Lega si stringe ad Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, prosciolto dal gup di Milano Chiara Valori "perché il fatto non sussiste" nella vicenda nota come il 'Caso camici' in cui risulta indagato per frode in pubbliche forniture. "Chi, come me, conosce Attilio Fontana, non aveva bisogno di oggi per avere conferma della sua integrità, della sua onestà e della sua signorilità. E voi protagonisti da due anni del linciaggio mediatico e dell'insulto, oggi siete almeno in grado di scusarvi?" è il commento dell'assessore allo Sviluppo economico di Regione Lombardia, Guido Guidesi. "Il proscioglimento di Attilio Fontana nella vicenda dei camici era scontato, ma accogliamo questa pronuncia con il canonico ... Leggi su iltempo (Di venerdì 13 maggio 2022) Milano, 13 mag. (Adnkronos) - Lasi stringe ad Attilio, presidente della Regione Lombardia, prosciolto dal gup di Milano Chiara Valori "perché il fatto non sussiste" nella vicenda nota come il '' in cui risulta indagato per frode in pubbliche forniture. "Chi, come me, conosce Attilio, non aveva bisogno di oggi per avere conferma della sua integrità, della sua onestà e della sua signorilità. E voi protagonisti da due anni del linciaggio mediatico e dell'insulto, oggi siete almeno in grado di scusarvi?" è il commento dell'assessore allo Sviluppo economico di Regione Lombardia, Guido Guidesi. "Ildi Attilionella vicenda deiera scontato, ma accogliamo questa pronuncia con il canonico ...

AngeloCiocca : Prosciolto il presidente della Regione Lombardia per il caso camici. Chissà ora a cosa si attaccheranno a sinistra. - Giorgiolaporta : #Fontana prosciolto per il caso #camici. Se siete fortunati potrete trovare un trafiletto a pagina 278 dei quotidia… - Profilo3Marco : RT @Corriere: ?? ULTIM'ORA - Prosciolto il presidente della Regione Lombardia perché «il fatto non sussiste» - reportrai3 : Il gup di Milano Chiara Valori ha prosciolto il presidente della Lombardia, Attilio Fontana e altre quattro person… - Profilo3Marco : RT @Corriere: Attilio Fontana prosciolto per il caso camici: «Il fatto non sussiste» -