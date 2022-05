Caso camici, il governatore della Lombardia Fontana prosciolto insieme ad altre 4 persone (anche il cognato Dini): “Il fatto non sussiste” (Di venerdì 13 maggio 2022) “Il fatto non sussiste”. E’ questa la formula seguita dal gup di Milano Chiara Valori per prosciogliere Attilio Fontana e altre quattro persone dall’accusa di frode in pubbliche forniture. La vicenda è quella del cosiddetto “Caso camici” cioè l’affidamento – nell’aprile 2020 – da parte della Regione di una fornitura, poi trasformata in donazione, da circa mezzo milione di euro in cambio di 50mila camici e 7mila dispositivi di protezione a Dama, società di Andrea Dini, cognato del governatore Fontana. anche per Dini il gup ha stabilito il non luogo a procedere. Con lui sono stati prosciolti Filippo Bongiovanni, ex dg di Aria Spa, la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 13 maggio 2022) “Ilnon”. E’ questa la formula seguita dal gup di Milano Chiara Valori per prosciogliere Attilioquattrodall’accusa di frode in pubbliche forniture. La vicenda è quella del cosiddetto “” cioè l’affidamento – nell’aprile 2020 – da parteRegione di una fornitura, poi trasformata in donazione, da circa mezzo milione di euro in cambio di 50milae 7mila dispositivi di protezione a Dama, società di Andreadelperil gup ha stabilito il non luogo a procedere. Con lui sono stati prosciolti Filippo Bongiovanni, ex dg di Aria Spa, la ...

AngeloCiocca : Prosciolto il presidente della Regione Lombardia per il caso camici. Chissà ora a cosa si attaccheranno a sinistra. - DelgadoSveva : RT @lucianoghelfi: Il GUP di #Milano ha prosciolto il presidente della #RegioneLombardia, Attilio #Fontana per il caso camici. Non luogo a… - DomaniGiornale : ???? Caso camici, prosciolti il presidente della regione Lombardia Attilio #Fontana e altri quattro imputati - goodgirl1978 : RT @AngeloCiocca: Prosciolto il presidente della Regione Lombardia per il caso camici. Chissà ora a cosa si attaccheranno a sinistra. - fattoquotidiano : Caso camici, il governatore della Lombardia Fontana prosciolto insieme ad altre 4 persone (anche il cognato Dini):… -