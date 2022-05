Caso camici: cognato Fontana, 'soddisfatto, dimostrato agito correttamente' (Di venerdì 13 maggio 2022) Milano, 13 mag. (Adnkronos) - "Sono molto soddisfatto per il provvedimento, perché rende finalmente giustizia a Dini e certifica che egli ha agito sempre animato dalle migliori intenzioni e unicamente con il proposito di dare una mano alla Regione Lombardia, in un momento di estrema difficoltà. Non avevo alcun dubbio che un attento esame della vicenda avrebbe consentito di riconoscere la correttezza dell'operato di Dini". Così l'avvocato Giuseppe Iannaccone, difensore di Andrea Dini, cognato del governatore Attilio Fontane e proprietario della società Dama, commenta il proscioglimento sul 'Caso camici'. Il gup di Milano Chiara Valori ha riconosciuto per i cinque indagati il non luogo a procedere perché il fatto non sussiste. Leggi su iltempo (Di venerdì 13 maggio 2022) Milano, 13 mag. (Adnkronos) - "Sono moltoper il provvedimento, perché rende finalmente giustizia a Dini e certifica che egli hasempre animato dalle migliori intenzioni e unicamente con il proposito di dare una mano alla Regione Lombardia, in un momento di estrema difficoltà. Non avevo alcun dubbio che un attento esame della vicenda avrebbe consentito di riconoscere la correttezza dell'operato di Dini". Così l'avvocato Giuseppe Iannaccone, difensore di Andrea Dini,del governatore Attilio Fontane e proprietario della società Dama, commenta il proscioglimento sul ''. Il gup di Milano Chiara Valori ha riconosciuto per i cinque indagati il non luogo a procedere perché il fatto non sussiste.

