Casa, la stangata: rincaro dell'Imu pari al 114%, chi viene rovinato dalla nuova legge (Di venerdì 13 maggio 2022) Gli italiani hanno realmente rischiato una stangata sulla Casa. Al di là della scontata propaganda di qualche commentatore schierato con il Pd, i dati Omi parlano chiaro: il valore catastale complessivo delle abitazioni è in Italia di 2897 miliardi di euro per una rendita catastale media pari a 489 euro su un totale di 35.265.434 abitazioni e un valore catastale per mq pari a 696 euro. Nel 2020 il valore medio di mercato risultante dalle compravendite immobiliari è stato di 1485 euro al metro quadro, fra l'altro in netta discesa rispetto all'anno precedente, causa Covid. Il valore medio di mercato è dunque 2,14 volte quello catastale. Il fatturato medio per unità immobiliare è stato di 159.623 euro con un valore complessivo del patrimonio abitativo pari a oltre 5629 ...

