Carolina Casini | la pediatra che ha accolto il piccolo Makhar | Salvato dalle bombe | ha bisogno di sentire il nostro affetto

(Di venerdì 13 maggio 2022) 49 anni, lavora all'ospedale Sant'Andrea di Roma, ha due figli. "Starà con noi fino all'operazione al labbro. Per noi è una carezza al cuore"

Advertising

paoloNPI : Carolina Casini, la pediatra che ha accolto il piccolo Makhar: 'Salvato dalle bombe, ha bisogno di sentire il nostr… -

"Siamo tutti innamorati di Makhar " dice, "anche Cheyenne e Mister Williams", che poi sarebbero un pastore tedesco buonissimo e affettuoso e l'altrettanto domestico gatto di casa. La quiete di un paese vicino a Roma, il ...Ora sono ospiti della volontaria e medico pediatra, membro del team che l'ha portato in Italia, visto che non è stato possibile trovare una soluzione abitativa alternativa. Il papà è ...Carolina Casini è una pediatra e volontaria della Croce Rossa. Ha accolto nella sua casa una madre con il suo bambino, bisognoso di essere operato al labbro."Starà con noi fino all'operazione al labbro. Per noi è una carezza al cuore" "Siamo tutti innamorati di Makhar" dice Carolina Casini, "anche Cheyenne e Mister Williams", che poi sarebbero un pastore ...