Caro bollette, arriva il bonus 200 euro: a chi spetta (Di venerdì 13 maggio 2022) È in arrivo il bonus 200 euro per aiutare le famiglie a far fronte al Caro bollette, con un provvedimento inserito nel decreto Aiuti. In tantissimi potranno usufruire del bonus erogato dallo Stato. Il Governo ha finalmente deciso di intervenire per aiutare le famiglie italiane a far fronte agli aumenti dei prezzi, mediante un decreto da 14 miliardi di euro. Il provvedimento fa parte del decreto Aiuti e energia, e consiste in un bonus dal valore di 200 euro. bonus 200 euro: a chi spetta Il contributo è destinato ad una importante fascia di popolazione. Lo riceveranno lavoratori dipendenti, autonomi, pensionati e disoccupati ed ma anche i percettori del reddito di cittadinanza e gli stagionali. ... Leggi su tvzap (Di venerdì 13 maggio 2022) È in arrivo il200per aiutare le famiglie a far fronte al, con un provvedimento inserito nel decreto Aiuti. In tantissimi potranno usufruire delerogato dallo Stato. Il Governo ha finalmente deciso di intervenire per aiutare le famiglie italiane a far fronte agli aumenti dei prezzi, mediante un decreto da 14 miliardi di. Il provvedimento fa parte del decreto Aiuti e energia, e consiste in undal valore di 200200: a chiIl contributo è destinato ad una importante fascia di popolazione. Lo riceveranno lavoratori dipendenti, autonomi, pensionati e disoccupati ed ma anche i percettori del reddito di cittadinanza e gli stagionali. ...

