Caro bolletta, Estra incontra la Federconsumatori e la Cgil

CARO BOLLETTE A fronte dei disagi causati dal caro bollette per il trend al rialzo dei prezzi di gas ed energia elettrica dovuto ad una congiuntura di vari fattori, compresa la speculazione internazionale (causa iniziale) e la guerra.

All'incontro erano presenti il Direttore Generale di Estra Paolo Abati, la Direttrice di Estra Energie Monica Casullo, la Presidente della Federconsumatori Arezzo Chiara Rubbiani e il Segretario generale della CGIL.

'Adotta una bolletta', come richiedere il contributo. "Va avanti la raccolta fondi 'Adotta una bolletta' - ha detto l'assessore a Welfare Sara Funaro - e ... "Il caro energia e il conseguente aumento delle bollette è un problema per tanti cittadini."

Caro-energia, Cva Energie attiva speciale piano di rateizzo delle bollette: hanno trovato un'intesa «per identificare soluzioni concrete al fine di mitigare gli impatti relativi al caro energia e per consentire ai clienti di onorare il pagamento delle bollette».