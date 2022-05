Carneficina di The CW: cancellate 7 serie TV tra cui Dynasty e Legacies (Di venerdì 13 maggio 2022) The CW ha annunciato la cancellazione di sette serie televisive tra cui Dynasty e Legacies. Ma, al tempo stesso, ha confermato la produzione di due nuove serie TV per Supernatural e Walker. Torna il periodo più temuto dell’anno, quello in cui i network tirano le somme e tagliano qualche testa. Siamo abituati agli show in streaming, la cui vita lunga può dipendere da vari fattori, ma in genere l’annuncio di un rinnovo o di una cancellazione arriva in modo imprevedibile. Quando si parla invece di canali televisivi americani, come The CW, in genere il momento più temuto dell’anno è questo. Prima di procedere con gli show estivi, infatti, i network fanno il punto in vista della nuova stagione autunnale, quando ripartiranno tutte le serie TV in pausa. Ed è in questa fase delicata che alcuni show cessano di ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 13 maggio 2022) The CW ha annunciato la cancellazione di settetelevisive tra cui. Ma, al tempo stesso, ha confermato la produzione di due nuoveTV per Supernatural e Walker. Torna il periodo più temuto dell’anno, quello in cui i network tirano le somme e tagliano qualche testa. Siamo abituati agli show in streaming, la cui vita lunga può dipendere da vari fattori, ma in genere l’annuncio di un rinnovo o di una cancellazione arriva in modo imprevedibile. Quando si parla invece di canali televisivi americani, come The CW, in genere il momento più temuto dell’anno è questo. Prima di procedere con gli show estivi, infatti, i network fanno il punto in vista della nuova stagione autunnale, quando ripartiranno tutte leTV in pausa. Ed è in questa fase delicata che alcuni show cessano di ...

