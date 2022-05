Carmen Di Pietro su tutte le furie all’Isola dei Famosi | cos’è successo?

(Di venerdì 13 maggio 2022) Nel daytime dell’Isola dei, in onda giovedì 12 maggio su Canale 5, i telespettatori hanno assistito ad uno sfogo diDiDiperde la pazienza in HondurasDiha dimostrato di essere una donna gelosa e possessiva nei confronti del figlio Alessandro Iannoni. L’arrivodeidelle nuove naufraghe sta facendo saltare i nervi alla showgirl. Il motivo?non ha gradito il bacio scambiato – durante un gioco – tra il figlio e Maria Laura De Vitis (ex di Paolo Brosio). La diretta interessata al momento dell’effusione ha sbottato contro il figlio: “Alessà, sotto gli occhi miei?” In occasione del daytime di giovedì 12 maggio, i telespettatori hanno visualizzato ...

Die Maria Laura De Vitis ai ferri corti: stasera la resa dei conti In queste ultime ore a Cayo Cochinos la popolare naufraga dell' Isola dei Famosi non ha nascosto tutta la sua ...Ne è l'esempio lampante la simpaticissimaDi, che proprio nei giorni scorsi si è lasciata andare ad uno sfogo con alcuni dei suoi compagni di viaggio. Siete curiosi di sapere che cosa è ...Gli altri naufraghi e Carmen Di Pietro però, sono convinti che l’ex di Paolo Brosio lo stia prendendo in giro e che sia tutto fatto per avere visibilità nel reality. La reazione di Carmen Di Pietro e ...L'Isola dei Famosi, puntata di stasera: la coppia è sempre più in crisi Stasera andrà in onda una nuova puntata del reality show di Ilary Blasi. E ...