Carabinieri e vigili denunciati per i controlli anti-Covid nei bar: arriva l'archiviazione (Di venerdì 13 maggio 2022) Bergamo. Si è conclusa con un'archiviazione la vicenda giudiziaria che vedeva indagati il viceprefetto aggiunto di Bergamo, alcuni militari del Comando dei Carabinieri di Treviglio, assistiti dall'avvocato Benedetto Maria Bonomo del Foro di Brescia, alcuni componenti del Corpo di Polizia Locale del Comune di Treviglio, assistiti dall'avvocato Rocco Disogra del Foro di Bergamo, nonché un dirigente del Comune di Treviglio, assistito dall'avvocato Marco Zambelli del Foro di Bergamo. A sporgere denuncia in procura a Bergamo fu la titolare di un esercizio commerciale di Treviglio, aderente al movimento #IOAPRO, che aveva segnato di sentirsi presa di mira dalle Istituzioni e forze dell'ordine locali perché riteneva corretto disobbedire alle restrizioni (a suo dire) illegittime disposte dal Governo nei confronti delle attività commerciali di somministrazione di alimenti e ...

