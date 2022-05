(Di venerdì 13 maggio 2022) IldelLloyd Austin ha avuto un colloquio telefonico con ildellaSergey Shoigu durante il quale ha chiesto un rapidoilin Ucraina e messo in ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Capo del Pentagono chiama il ministro della Difesa russo: 'Subito il cessate il fuoco' #Ucraina… - Agenzia_Ansa : Il capo del Pentagono Lloyd Austin ha avuto un colloquio telefonico con il ministro della Difesa russo Sergey Shoig… - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Guerra in Ucraina, il capo del Pentagono, Lloyd Austin, chiama il ministro della Difesa russo, Sergey Shoigu, e chiede un c… - repubblica : Guerra in Ucraina, il capo del Pentagono, Lloyd Austin, chiama il ministro della Difesa russo, Sergey Shoigu, e chi… - neifatti : Capo del Pentagono al ministro della Difesa russo: “Subito il cessate il fuoco” -

Agenzia ANSA

IldelLloyd Austin ha avuto un colloquio telefonico con il ministro della Difesa russo Sergey Shoigu durante il quale ha chiesto un rapido cessate il fuoco in Ucraina e messo in evidenza ...Nella regione di Kharkiv l'esercito di Putin avrebbe sparato sui civili da un carro armato. Secondo il Nyt, 'i soldati russi si ritirano anche da ... Capo Pentagono sente ministro difesa russo, cessate fuoco - Mondo (ANSA) - NEW YORK, 13 MAG - Il capo del pentagono Lloyd Austin ha avuto un colloquio telefonico con il ministro della Difesa russo Sergey ...Russia accusa contro Usa-Ucraina-Germania: “esperimenti biologici su pazienti psichiatrici a Kharkiv. Coinvolgimento Pentagono” ...