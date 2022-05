Capelli rovinati da Tintura o Decolorazione: Come risolvere velocemente il problema grazie ai nuovi Trattamenti a Basso Peso Molecolare di Beauxury-Milano (Di venerdì 13 maggio 2022) A seguito di Trattamenti chimici, Come ad esempio Decolorazione e colorazione frequente, il nostro capello può subire dei danni alla struttura cheratinica, perdendo lucentezza e diventandocrespo ed arido. Questo effetto collaterale indesiderato, viene provocato dalla polvere decolorante, in caso di Decolorazione, oppure dalla crema colorante unita all’ossigeno in crema, quando eseguiamo una colorazione (o Tintura). Affinché il capello possa colorarsi e ricevere pigmento di colore, è necessaria una reazione chimica di ossidazione che altera il PH del capello, facendo aprire le cuticole affinché possa ricevere il nuovo pigmento di colore. Questo processo chimico avviene in circa 30 minuti da quando viene applicata la crema colorante sui Capelli. Purtroppo questo procedimento, sottopone ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 13 maggio 2022) A seguito dichimici,ad esempioe colorazione frequente, il nostro capello può subire dei danni alla struttura cheratinica, perdendo lucentezza e diventandocrespo ed arido. Questo effetto collaterale indesiderato, viene provocato dalla polvere decolorante, in caso di, oppure dalla crema colorante unita all’ossigeno in crema, quando eseguiamo una colorazione (o). Affinché il capello possa colorarsi e ricevere pigmento di colore, è necessaria una reazione chimica di ossidazione che altera il PH del capello, facendo aprire le cuticole affinché possa ricevere il nuovo pigmento di colore. Questo processo chimico avviene in circa 30 minuti da quando viene applicata la crema colorante sui. Purtroppo questo procedimento, sottopone ...

