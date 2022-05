Cancellata In The Dark, la serie chiude dopo quattro stagioni (Di venerdì 13 maggio 2022) Niente In The Dark 5, è ufficiale la cancellazione dopo quattro stagioni: la serie tv chiude i battenti. La notizia confermata da The CW. Tvserial.it. Leggi su tvserial (Di venerdì 13 maggio 2022) Niente In The5, è ufficiale la cancellazione: latvi battenti. La notizia confermata da The CW. Tvserial.it.

Advertising

zazoomblog : Legacies cancellata addio all’universo di The Vampire Diaries dopo tredici anni - #Legacies #cancellata #addio - dumurin : Shock: Dynasty cancellata con la 5 stagione. Secondo me The CW sarà uno di quei canali che con l'accordo Warner-Dis… - Vivaticket : Repost #rockthecastle cancellata la giornata del 23 Giugno I rimborsi per chi ha acquistato i biglietti o gli abb… - xiwsa_edits : Allora io sto considerando l'idea di iniziare Benvenuti a Eden ma giuro che se ha un finale aperto e poi viene canc… - EndCent : #RockTheCastle cancella la giornata del 23 giugno: ecco il programma aggiornato con info rimborsi ??… -