Calciomercato Napoli, offerta ufficiale dal Barcellona: Xavi lo vuole a tutti i costi (Di venerdì 13 maggio 2022) Nuova indiscrezione riguardante il Calciomercato in uscita del Napoli. Infatti il Barcellona è pronto a fare follie per un azzurro: l’offerta. Il campionato ancora deve terminare eppure il Napoli è già pronto a considerare delle offerte per i propri tesserati. Per De Laurentiis nessuno è incedibile, con le big dei campionati europei che quindi si sono fiondati sui gioiellini azzurri: l’ultima offerta. L’allenatore dei blaugrana pronto a tutto per un calciatore azzurro (Via Ansa Foto)Mancano solo due giornate al termine del campionato eppure si inizia già a parlare di Calciomercato. Infatti come più volte sottolineato da Aurelio De Laurentiis ‘nessuno è incedibile‘, quindi tutti possono partire per la giusta cifra. Quindi il ... Leggi su vesuvius (Di venerdì 13 maggio 2022) Nuova indiscrezione riguardante ilin uscita del. Infatti ilè pronto a fare follie per un azzurro: l’. Il campionato ancora deve terminare eppure ilè già pronto a considerare delle offerte per i propri tesserati. Per De Laurentiis nessuno è incedibile, con le big dei campionati europei che quindi si sono fiondati sui gioiellini azzurri: l’ultima. L’allenatore dei blaugrana pronto a tutto per un calciatore azzurro (Via Ansa Foto)Mancano solo due giornate al termine del campionato eppure si inizia già a parlare di. Infatti come più volte sottolineato da Aurelio De Laurentiis ‘nessuno è incedibile‘, quindipossono partire per la giusta cifra. Quindi il ...

Advertising

Fprime86 : RT @cmdotcom: Ag. #Meret: 'È come #Donnarumma. Il #Napoli sia chiaro, punti solo su di e allora rinnoveremo, altrimenti addio' https://t.co… - eleonora_trotta : RT @calciomercatoit: ?? - Diego31883 : RT @cmdotcom: Ag. #Meret: 'È come #Donnarumma. Il #Napoli sia chiaro, punti solo su di e allora rinnoveremo, altrimenti addio' https://t.co… - calciomercatoit : ?? - sportli26181512 : #UltimeNewssulCalciomercatoNapoli Calciomercato Napoli, nei prossimi giorni arriverà l’offerta per Koulibaly: Calci… -