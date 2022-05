Calciomercato Juventus | il giocatore sempre più vicino all’addio | il rinnovo è lontano!

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 13 maggio 2022) Stagione che volge al termine per lache non è riuscita a vincere alcun trofeo dopo 11 anni di coppe e trionfi. La sconfitta in finale di Coppa Italia brucerà per molto tempo. La persona che sta ricevendo più critiche è sicuramente Massimiliano Allegri, reo di aver sbagliato i cambi a 15 minuti dalla fine inserendo un difensore in più togliendo un centrocampista. : Federico BernardeschiSono rimaste due partite di Serie A ma lapensa già al mercato che verrà, sia per le uscite che per le entrate. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, il futuro di Federico Bernardeschi sembrerebbe essere lontano da Torino. La dirigenza non ha intenzione di rinnovare il suo contratto e l’esterno ex Fiorentina si starebbe già guardando intorno per future destinazioni.