Calciomercato Inter | obiettivo Zapata | è l’alternativa a Scamacca

Calciomercato Inter: i nerazzurri puntano Duvan Zapata dell'Atalanta viste le difficoltà nell'arrivare a Scamacca L'Inter ha bisogno di un centravanti perché Dzeko combatte con un fisico che non può evidentemente essere sempre all'altezza della classe sconfinata del bosniaco. E poi c'è Dybala, che quasi prescinde da logiche tecniche ma è un'opportunità che l'Inter vuole perseguire fino in fondo. Il piano è quello di non privarsi di Lautaro, di fare il più possibile operazioni secondarie. L'opzione numero uno per l'attacco, Gianluca Scamacca, si sta via via complicando. L'Inter non è disposta a trattare sulle cifre del Sassuolo, 40 milioni. Ecco perché, parallelamente, la società ha riattivato qualche pensiero in direzione Duvan Zapata.

