Calciomercato | Galetti | “Osimhen tentazione Premier | ma nulla di concreto Hlozek al Napoli è solo fase esplorativa”

Leggi su seriea24

(Di venerdì 13 maggio 2022)– A 1 Football Club, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione, in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Rudy, esperto di mercato. Si è parlato dialperò pare ci siano anche club dellaLeague. Sarebbe complicato poi acquistarlo da un club inglese in futuro “Sì, soprattutto in questi ultimi periodi, se un giovane va in un campionato così importante bisognerebbe poi attendere che diventi un ‘esubero’. E’ stato accostato alma siamo ancora in una, non si può parlare di trattativa. Le squadre dovranno muoversi prima quest’estate visto che il campionato inizierà prima per via della pausa Mondiale, pertanto, devono muoversi prima anche sul ...