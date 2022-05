Calcio femminile, le convocate dell’Italia per il raduno in preparazione degli Europei: otto esordienti (Di venerdì 13 maggio 2022) Il CT della Nazionale italiana di Calcio femminile, Milena Bertolini, ha diramato l’elenco delle 29 convocate per il ritiro preparatorio in vista degli Europei 2022, che vedrà tenersi la prima parte ad Appiano Gentile da lunedì 30 maggio a venerdì 3 giugno. Vi sono ben otto esordienti in azzurro tra le 29 prescelte: le calciatrici di Juventus e Roma, impegnate nella finale di Coppa Italia, si aggregheranno in una seconda fase. L’esordio nel torneo continentale è previsto il 10 luglio a Rotherham contro la Francia. Tra le esordienti ben cinque, ovvero Severini, Robustellini, Ferrara, Arcangeli e Beccari fanno parte dell’Under 19, mentre Cafferata, Catena e Monnecchi sono in pianta stabile nell’Under 23. Rientrano in azzurro Tortelli, Mascarello, ... Leggi su oasport (Di venerdì 13 maggio 2022) Il CT della Nazionale italiana di, Milena Bertolini, ha diramato l’elenco delle 29per il ritiro preparatorio in vista2022, che vedrà tenersi la prima parte ad Appiano Gentile da lunedì 30 maggio a venerdì 3 giugno. Vi sono benin azzurro tra le 29 prescelte: le calciatrici di Juventus e Roma, impegnate nella finale di Coppa Italia, si aggregheranno in una seconda fase. L’esordio nel torneo continentale è previsto il 10 luglio a Rotherham contro la Francia. Tra leben cinque, ovvero Severini, Robustellini, Ferrara, Arcangeli e Beccari fanno parte dell’Under 19, mentre Cafferata, Catena e Monnecchi sono in pianta stabile nell’Under 23. Rientrano in azzurro Tortelli, Mascarello, ...

