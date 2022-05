Buon compleanno Tony Renis | Giuliano Amato | Senta Berger…

(Di venerdì 13 maggio 2022) …Alvar Gonzalez Palacios, Luciano Benetton, Maurizio Bertucci, Stevie Wonder, Emma Fattorini, Francesco Pigliaru, Stefano Tacconi, Roberto Occhiuto, Sergio Assisi, Paola Pessot, Salvio Simeoli, Matias Lequi, Michele Marconi, Gabriel Silva, Niccolò Centioni… Oggi 13 maggio compiono gli anni: Marcella Girelli (suor Luisa, 100 anni), religiosa, giusta fra le nazioni; Ivano Cipriani, giornalista, saggista; Francesco Duzioni, ex calciatore, allenatore; Giuseppe di Falco, vescovo; Edoardo Lualdi Gabardi, pilota auto; Ida Coppini, pittrice; Luciano Benetton, imprenditore, politico, dirigente sportivo; Alvar Gonzalez Palacios, storico dell’arte;, politico, giurista; Rosario Ardica, politico; Sergio Gobbi, regista, sceneggiatore, produttore;, cantautore, attore, discografico; Giovanni Trapletti, ex ...

Advertising

MarroneEmma : Buon compleanno a quel figo di @alecattelan ???? - BelRedDevils : 3??5??. Sei un grande, Ciro! Buon Compleanno ???? - sscnapoli : ?? Buon compleanno Dries ?? ?? #ForzaNapoliSempre - pensieri78 : @accetta_sara tantissimi auguri buon compleanno ??????????#prelemi - DarthCesco : @4f00lwhodreams_ BUON COMPLEANNO BESTIEEE ???????? -

'Auguri dia Lorenzo a cui faccio anche i complimenti per questa bella impresa " afferma Luciano Luciani , consigliere comune di Santa Fiora con delega alla cultura ", che auspico sia ...Nel playoff 2021/22 la squadra di Zeman (oggi ildi mister 1000 - e più - panchine ... Pierini per i bianconeri; Bussaglia per i biancoverdi), il Cesena si è costruito unvantaggio. Al ...Per i rosanero pari decisivo a Trieste, bianconeri ok col Renate. Clamoroso crollo dei romagnoli: 0-3 col Monopoli rivelazione. Pescara eliminato dalla Feralpisalò ...Si era parlato di screzi tra Alessandro Cattelan e Laura, ma lei gli ha regalato una torta di compleanno durante la pausa dell'Eurovision.