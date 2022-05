Bullismo online, il Vicesindaco: “Promuovere amicizia e rispetto” (Di venerdì 13 maggio 2022) . L’evento è stato organizzato nell’ambito del progetto “Insieme nella rete” Bullismo online: LE PAROLE DEL Vicesindaco- Teatro dell’Osservanza sold-out per l’incontro fra gli studenti delle scuole medie e superiori, con l’attore Simone Riccioni, protagonista all’interno del film “Tiro Libero”. Il progetto si chiama “Insieme nella rete” e ha come scopo il tema dell’uso cosciente dei nuovi media con un approccio culturale ed educativo. Massima attenzione all’uso delle tecnologie e al cyberBullismo. “Il messaggio di questa bellissima giornata e che sale dalla voce dei ragazzi e delle ragazze coinvolti è che il Bullismo è un problema che tutti insieme possiamo superare, possiamo sconfiggere – sottolinea Castellari –. Misurare le parole, i gesti e i comportamenti, Promuovere ... Leggi su zon (Di venerdì 13 maggio 2022) . L’evento è stato organizzato nell’ambito del progetto “Insieme nella rete”: LE PAROLE DEL- Teatro dell’Osservanza sold-out per l’incontro fra gli studenti delle scuole medie e superiori, con l’attore Simone Riccioni, protagonista all’interno del film “Tiro Libero”. Il progetto si chiama “Insieme nella rete” e ha come scopo il tema dell’uso cosciente dei nuovi media con un approccio culturale ed educativo. Massima attenzione all’uso delle tecnologie e al cyber. “Il messaggio di questa bellissima giornata e che sale dalla voce dei ragazzi e delle ragazze coinvolti è che ilè un problema che tutti insieme possiamo superare, possiamo sconfiggere – sottolinea Castellari –. Misurare le parole, i gesti e i comportamenti,...

Carlino_Imola : Bullismo online, così gli studenti dicono ‘no’ - daily_research : Participants needed for online survey! Topic: 'Distanza interpersonale, identità sociale e bullismo'… - Wallee___ : C’è questo video della Rai con alcuni cantanti dell’esc che sensibilizzano sul bullismo online. Se il video è solo… - Moige_genitori : RT @MdR_Torino: 'Bullismo e Cyberbullismo: prevenire i fenomeni e come riconoscerne i segnali' Il 9 maggio, insieme a @Moige_genitori, ulti… - maurosays : RT @MdR_Torino: 'Bullismo e Cyberbullismo: prevenire i fenomeni e come riconoscerne i segnali' Il 9 maggio, insieme a @Moige_genitori, ulti… -