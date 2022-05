Brutale assalto della polizia israeliana durante funerale della giornalista palestinese Shireen Abu Aqleh (Di venerdì 13 maggio 2022) IMMAGINI IMPRESSIONANTI: Gli agenti hanno colpito con manganelli e spintoni coloro che trasportavano il feretro dall'ospedale francese al cimitero, facendo quasi cadere a terra la bara Leggi su tg.la7 (Di venerdì 13 maggio 2022) IMMAGINI IMPRESSIONANTI: Gli agenti hanno colpito con manganelli e spintoni coloro che trasportavano il feretro dall'ospedale francese al cimitero, facendo quasi cadere a terra la bara

