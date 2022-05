Brooklyn Beckham, la moglie Nicola Peltz mostra l’anello di diamanti: «Ecco quanto vale» (Di venerdì 13 maggio 2022) Nicola Peltz, il nuovo membro della famiglia Beckham, mostra i suoi anelli e ai più attenti non sfugge quello con diamanti da 750mila euro. L’intento del selfie su Instagram della neo signora Beckham era quello di esibire la fede nuziale, ma l’anello di fidanzamento ha attirato più sguardi e suscitato curiosità. Se non altro Brooklyn, primogenito di David e Victoria, sta seguendo le orme del padre. Nel corso del matrimonio ventennale con l’ex calciatore, sulle dita dell’ex Spice sono comparse molte pietre preziose. La famiglia è tra le più ricche e famose al mondo e non stupisce l’acquisto di gioielli così pregiati. I selfie pubblicati su Instagram mostrano gli sposi in intimità. La didascalia “l’anello” spinge a ... Leggi su blog.libero (Di venerdì 13 maggio 2022), il nuovo membro della famigliai suoi anelli e ai più attenti non sfugge quello conda 750mila euro. L’intento del selfie su Instagram della neo signoraera quello di esibire la fede nuziale, madi fidanzamento ha attirato più sguardi e suscitato curiosità. Se non altro, primogenito di David e Victoria, sta seguendo le orme del padre. Nel corso del matrimonio ventennale con l’ex calciatore, sulle dita dell’ex Spice sono comparse molte pietre preziose. La famiglia è tra le più ricche e famose al mondo e non stupisce l’acquisto di gioielli così pregiati. I selfie pubblicati su Instagramno gli sposi in intimità. La didascalia “” spinge a ...

