Bridgerton 3 | Il personaggio di Francesca cambia attrice

(Di venerdì 13 maggio 2022) Questo è un pettegolezzo scottante per Lady Whistledown!sarà un po’ diversa3: Hannah Dodd è stata scritturata per sostituire Ruby Stokes nel ruolo della misteriosa sorella. Secondo Deadline, la sostituzione è stata necessaria a causa di altri impegni lavorativi. La Stokes è impegnata nella serie Lockwood & Co. di Netflix, adattamento dell’omonima serie di libri di Jonathan Stroud. Finora,è il membro della famiglia Brigderton che è stato approfondito di meno. Durante la prima stagione ha fatto delle apparizioni sporadiche ed è scomparsa completamente a metà della seconda stagione. Tutto normale se nel contesto della serie ogni stagione si è concentrata su uno dei fratelli. Ma man mano che la serie continua a percorrere i romanzi di Julia Quinn è arrivato il momento per ...

