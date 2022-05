Brave and Beautiful, anticipazioni turche: Bulent, matrimonio in vista con Banu? (Di venerdì 13 maggio 2022) Le anticipazioni turche della soap Brave and Beautiful ci svelano che una nuova coppia potrebbe formarsi: Bülent chiede infatti a Banu di sposarlo. Ma vediamo insieme cosa accade. anticipazioni turche Brave and Beautiful Le news che arrivano dagli spoiler turchi ci informano che Korhan costringe il padre a rinunciare al comando dell’azienda, mostrandogli un video dove si vede chiaramente Tahsin mentre ammette di aver coperto Adalet, responsabile del duplice delitto nell’orfanatrofio dove è cresciuta. Subito dopo Tahsin chiede aiuto a Bülent: l’uomo ha bisogno che lui gli dia una mano a fare fallire alcuni progetti della vecchia impresa. Bülent si trova così al centro delle scene, non solo per l’aiuto a Tahsin, ma anche per la sua ... Leggi su fattidigossip (Di venerdì 13 maggio 2022) Ledella soapandci svelano che una nuova coppia potrebbe formarsi: Bülent chiede infatti adi sposarlo. Ma vediamo insieme cosa accade.andLe news che arrivano dagli spoiler turchi ci informano che Korhan costringe il padre a rinunciare al comando dell’azienda, mostrandogli un video dove si vede chiaramente Tahsin mentre ammette di aver coperto Adalet, responsabile del duplice delitto nell’orfanatrofio dove è cresciuta. Subito dopo Tahsin chiede aiuto a Bülent: l’uomo ha bisogno che lui gli dia una mano a fare fallire alcuni progetti della vecchia impresa. Bülent si trova così al centro delle scene, non solo per l’aiuto a Tahsin, ma anche per la sua ...

Advertising

zazoomblog : Beautiful Una Vita Brave and Beautiful Anticipazioni: Puntate di oggi 13 maggio 2022 - #Beautiful #Brave… - zazoomblog : Anticipazioni Brave and Beautiful la puntata di oggi 13 Maggio - #Anticipazioni #Brave #Beautiful - zazoomblog : Brave and Beautiful trama 13 maggio: una diabolica alleanza - #Brave #Beautiful #trama #maggio: - zazoomblog : Brave and Beautiful anticipazioni: Salih è un assassino - #Brave #Beautiful #anticipazioni: - ParliamoDiNews : Brave and Beautiful Anticipazioni 13 maggio 2022: Salih è un assassino! Reyhan si sente male... #BraveandBeautiful -