Brambati | «So dove può andare Dybala | un club di Premier League»

(Di venerdì 13 maggio 2022) Massimoha rilasciato un’intervista, parlando così del futuro di Paulo, che potrebbe finire in Inghilterra Ai microfoni di TMW Radio, Massimoha parlato così di Pauloe del suo futuro. Queste le dichiarazioni sul numero 10 della Juve, che a fine stagione andrà via a parametro zero.– «Mi è stato detto da una persona vicina all’ambiente che se l’Arsenal si qualifica per la Championsl’argentino andrà lì». L'articolo proviene da Calcio News 24.

