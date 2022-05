Boxe, Giovanni De Carolis eterno! A Milano batte per ko Daniele Scardina (Di venerdì 13 maggio 2022) A 37 anni un’altra pagina di storia. Giovanni De Carolis vince a Milano e batte al quinto round Daniele Scardina che perde l’imbattibilità nell’incontro più duro della sua carriera e si vede scippare la cintura intercontinentale WBO dei pesi supermedi. L’ex campione del mondo si conferma pugile da trasferta, dominando un incontro condotto con la tattica perfetta contro il pugile di Rozzano. De Carolis prende subito l’iniziativa, al primo round arriva il primo gancio pesantissimo: Scardina barcolla, ma tiene. Nella seconda ripresa altro gancio, stavolta col sinistro, Scardina resiste. L’unico round equilibrato del match è il terzo, ma è solo la quiete prima della tempesta. Al quarto round De Carolis si scatena: destro ... Leggi su sportface (Di venerdì 13 maggio 2022) A 37 anni un’altra pagina di storia.Devince aal quinto roundche perde l’imbattibilità nell’incontro più duro della sua carriera e si vede scippare la cintura intercontinentale WBO dei pesi supermedi. L’ex campione del mondo si conferma pugile da trasferta, dominando un incontro condotto con la tattica perfetta contro il pugile di Rozzano. Deprende subito l’iniziativa, al primo round arriva il primo gancio pesantissimo:barcolla, ma tiene. Nella seconda ripresa altro gancio, stavolta col sinistro,resiste. L’unico round equilibrato del match è il terzo, ma è solo la quiete prima della tempesta. Al quarto round Desi scatena: destro ...

