Boxe, Giovanni De Carolis demolisce Daniele Scardina! Vittoria alla maniera dura nel derby dei supermedi (Di venerdì 13 maggio 2022) Giovanni De Carolis si è inventato una stupenda magia e ha letteralmente surclassato un impalpabile Daniele Scardina. Il romano si è imposto alla maniera dura, imponendosi in avvio della quinta ripresa per KO tecnico. Un successo ampiamente meritato per il pugile laziale, che ha sovvertito il pronostico della vigilia e ha travolto il quotato avversario, espugnando l’Allianz Cloud di Milano (ormai tana del ribattezzato King Toretto) e strappando al rivale il titolo intercontinentale WBO dei pesi supermedi. Il 37enne si è presentato nel capoluogo meneghino convinto dei propri mezzi e ha sciorinato una tecnica nettamente superiore, infliggendo a Daniele Scardina la prima sconfitta della carriera (20-1 il suo record). Giovanni De ... Leggi su oasport (Di venerdì 13 maggio 2022)Desi è inventato una stupenda magia e ha letteralmente surclassato un impalpabileScardina. Il romano si è imposto, imponendosi in avvio della quinta ripresa per KO tecnico. Un successo ampiamente meritato per il pugile laziale, che ha sovvertito il pronostico della vigilia e ha travolto il quotato avversario, espugnando l’Allianz Cloud di Milano (ormai tana del ribattezzato King Toretto) e strappando al rivale il titolo intercontinentale WBO dei pesi. Il 37enne si è presentato nel capoluogo meneghino convinto dei propri mezzi e ha sciorinato una tecnica nettamente superiore, infliggendo aScardina la prima sconfitta della carriera (20-1 il suo record).De ...

zazoomblog : Boxe Giovanni De Carolis eterno! A Milano batte per ko Daniele Scardina - #Giovanni #Carolis #eterno! #Milano - severifabrizio1 : @P4P_Boxe_ITA Grande Giovanni il mio pugile c'è la fatta con quel fighetto - sportface2016 : #Boxe, #Scardina contro #DeCarolis: segui la diretta - zazoomblog : Boxe Daniele Scardina vs Giovanni De Carolis domani in tv: programma orario e streaming - #Daniele #Scardina… - zazoomblog : Boxe Daniele Scardina vs Giovanni De Carolis in tv: programma orario e streaming - #Daniele #Scardina #Giovanni… -