Bonus prima casa under 36: quali sono le agevolazioni? (Di venerdì 13 maggio 2022) Il Bonus under 36 è rivolto a tutti i giovani che hanno intenzione di acquistare la loro prima casa. Queste agevolazioni incidono sia dal punto di vista dei mutui che delle imposizioni tributarie e hanno validità dal 26 maggio 2021 fino al 31 dicembre 2022 (salvo proroghe). Come potete ben intuire dalla dicitura, per poter beneficiare del Bonus, bisognerà avere un’età inferiore ai 36 anni. Allo stesso tempo, risulta fondamentale avere un ISEE idoneo, ovvero quell’indicatore (di tipo economico), che va a stabilire il tenore di vita dei vari nuclei famigliari. Ovviamente, è anche importante che l’abitazione rientri in determinate categorie catastali. Quando si scarica la visura catastale, si ha modo di verificare tale requisito, così come una serie di dati relativi all’immobile e ai ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 13 maggio 2022) Il36 è rivolto a tutti i giovani che hanno intenzione di acquistare la loro. Questeincidono sia dal punto di vista dei mutui che delle imposizioni tributarie e hanno validità dal 26 maggio 2021 fino al 31 dicembre 2022 (salvo proroghe). Come potete ben intuire dalla dicitura, per poter beneficiare del, bisognerà avere un’età inferiore ai 36 anni. Allo stesso tempo, risulta fondamentale avere un ISEE idoneo, ovvero quell’indicatore (di tipo economico), che va a stabilire il tenore di vita dei vari nuclei famigliari. Ovviamente, è anche importante che l’abitazione rientri in determinate categorie catastali. Quando si scarica la visura catastale, si ha modo di verificare tale requisito, così come una serie di dati relativi all’immobile e ai ...

