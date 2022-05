Bonus carburante - Come funziona il voucher da 200 euro (Di venerdì 13 maggio 2022) Dal 22 marzo 2022 e fino al 12 gennaio 2023 i datori di lavoro privati possono assegnare ai propri dipendenti buoni carburante a titolo gratuito per un massimo di 200 euro. Una somma concessa sotto forma di liberalità che non concorre, per il dipendente, alla formazione del reddito e che, quindi, è esentasse. E che non concorre nemmeno alla determinazione dei contributi previdenziali, sia per la parte a carico del dipendente sia per la parte a carico del lavporatore. Insomma, un Bonus netto, senza sorprese, a condizione che la somma complessiva che non concorre alla formazione del reddito del dipendente non superi il limite di 516,46 euro annui. Lo prevede il cosiddetto decreto Ucraina bis, lo stesso che ha introdotto uno sconto sulle accise per abbassare il prezzo dei carburanti, approvato dal governo il 21 marzo ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 13 maggio 2022) Dal 22 marzo 2022 e fino al 12 gennaio 2023 i datori di lavoro privati possono assegnare ai propri dipendenti buonia titolo gratuito per un massimo di 200. Una somma concessa sotto forma di liberalità che non concorre, per il dipendente, alla formazione del reddito e che, quindi, è esentasse. E che non concorre nemmeno alla determinazione dei contributi previdenziali, sia per la parte a carico del dipendente sia per la parte a carico del lavporatore. Insomma, unnetto, senza sorprese, a condizione che la somma complessiva che non concorre alla formazione del reddito del dipendente non superi il limite di 516,46annui. Lo prevede il cosiddetto decreto Ucraina bis, lo stesso che ha introdotto uno sconto sulle accise per abbassare il prezzo dei carburanti, approvato dal governo il 21 marzo ...

Advertising

Confprofessioni : Grazie all’emendamento di #Confprofessioni non ci sono più dubbi sull’applicazione del #decreto. “Tutti i datori di… - infoitinterno : Bonus carburante da 200 euro: si amplia la platea dei lavoratori beneficiari - infoitinterno : Bonus carburante da 200 euro esteso a tutti i dipendenti privati: i requisiti e come ottenerlo - LeggiOggi_it : Sconto sul #carburante fino a luglio, bonus #Imu, #bonus #benzina e bonus #bollette allargato. Il #Senato ha dato i… - infoiteconomia : Bonus benzina da 200 euro, ecco cos'è e come funziona il buono carburante 2022. GUIDA -