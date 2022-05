Bonus benzina 200 euro, si allarga la platea dei beneficiari (Di venerdì 13 maggio 2022) Il Bonus benzina da 200 euro, approvato dal governo con il decreto Ucraina bis per contrastare gli effetti economici della crisi, non verrà erogato solo dalle aziende private. Un emendamento approvato dalle commissioni riunite Finanze e Industria del Senato ha allargato i buoni carburante anche ai “datori di lavoro privati”. Bonus benzina 200 euro esteso, a chi spetta Con il nuovo emendamento si amplia la platea dei lavoratori che possono beneficiare del Bonus carburante: verrà esteso anche ai lavoratori dipendenti di soggetti che non sono aziende, come ad esempio gli studi professionali e i loro dipendenti o gli enti del terzo settore che svolgono esclusivamente attività non commerciale. Per la misura erano stati stanziati all’inizio ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 13 maggio 2022) Ilda 200, approvato dal governo con il decreto Ucraina bis per contrastare gli effetti economici della crisi, non verrà erogato solo dalle aziende private. Un emendamento approvato dalle commissioni riunite Finanze e Industria del Senato hato i buoni carburante anche ai “datori di lavoro privati”.200esteso, a chi spetta Con il nuovo emendamento si amplia ladei lavoratori che possono beneficiare delcarburante: verrà esteso anche ai lavoratori dipendenti di soggetti che non sono aziende, come ad esempio gli studi professionali e i loro dipendenti o gli enti del terzo settore che svolgono esclusivamente attività non commerciale. Per la misura erano stati stanziati all’inizio ...

