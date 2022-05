Bonus 200 euro | solita storia | manovra razzista verso gli autonomi

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 13 maggio 2022) Zuppa di Porro. C’è la guerra e l’allargamento della nata, ci rendiamo conto. Ma questadei 200a luglio è uno scandalo. Il sole pubblica i dettagli, andrà a 31 milioni di italiani e tra questi a soli 400mila. Toc Toc Draghi, ma si rende conto che buttiamo nel cestino 6,5 miliardi per nulla. Il talk show e le spie e la consigliera di amministrazione della rai, tale Bria che ha un curriculum da nasa, ma non ha mai lavorato in una redazione in vita sua, fa la maestrina. Veneziani sugli alpini e il giorno buio delle cripto #rassegnastampa13maggio L'articolo proviene da Nicola Porro.