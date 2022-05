Bonus 200 euro per il 2022: a chi spetta e perchè coprirà solo un terzo dei rincari (Di venerdì 13 maggio 2022) Continuano le polemiche sul Bonus da 200 euro stanziato per il 2022 dal Governo. Ricordiamo a chi spetta il Bonus da 200 euro: a riceverlo, per tamponare il caro energia, saranno lavoratori e pensionati con un reddito inferiore ai 35 mila euro, e che sono compresi anche i disoccupati, i percettori di Reddito di cittadinanza e i lavoratori stagionali. L’Irpet (Istituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscana) ha fatto i conti e lancia l’allarme: il Bonus da 200 euro coprirà al massimo un terzo dei rincari. Bonus da 200 euro, a chi spetta e come richeiderlo: non basta a fermare la crisi Secondo l’Irpet, il ... Leggi su pensionipertutti (Di venerdì 13 maggio 2022) Continuano le polemiche sulda 200stanziato per ildal Governo. Ricordiamo a chiilda 200: a riceverlo, per tamponare il caro energia, saranno lavoratori e pensionati con un reddito inferiore ai 35 mila, e che sono compresi anche i disoccupati, i percettori di Reddito di cittadinanza e i lavoratori stagionali. L’Irpet (Istituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscana) ha fatto i conti e lancia l’allarme: ilda 200al massimo undeida 200, a chie come richeiderlo: non basta a fermare la crisi Secondo l’Irpet, il ...

Advertising

karda70 : RT @Today_it: Il #bonusbenzina da 200 euro esteso a tutti i dipendenti privati: come averlo? - infoiteconomia : Bonus benzina da 200 euro, ecco cos'è e come funziona il buono carburante 2022. GUIDA - 14Thekid : RT @alessia80550022: Quindi ,se ho capito bene, mio papà malato di un tumore del sangue, invalido totalmente, disoccupato prima di ammalars… - PalermoToday : Il bonus benzina da 200 euro esteso a tutti i dipendenti privati: come averlo? - Today_it : Il #bonusbenzina da 200 euro esteso a tutti i dipendenti privati: come averlo? -