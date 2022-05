Bonolis, bordata alla Juventus: “Prima non le capitava mai, ora è come le altre. Cosa si prova?” (Di venerdì 13 maggio 2022) Paolo Bonolis commenta la vittoria dell’Inter nella finale di Coppa Italia contro la Juventus e non risparmia qualche frecciatina ai bianconeri. Paolo Bonolis ai microfoni di FcInter1908 commenta la vittoria della coppa Italia e lancia una frecciata alla Juventus: “Una Coppa bellissima, vinta contro i nostri rivali storici, vissuta sul filo dell’ansia quando loro sono passati in vantaggio e poi ripresa con orgoglio. Sono stati 120? intensi. La doppietta di Perisic ci ha tranquillizzati. La Juventus è una squadra difficile da affrontare: è tosta, combattiva. Ma stavolta noi lo siamo stati di più. E così abbiamo portato a casa un trofeo importante. Ora, ci aspettiamo che domenica l’Atalanta faccia del suo meglio, semmai fosse… sarebbe tutto molto divertente”. Paolo ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 13 maggio 2022) Paolocommenta la vittoria dell’Inter nella finale di Coppa Italia contro lae non risparmia qualche frecciatina ai bianconeri. Paoloai microfoni di FcInter1908 commenta la vittoria della coppa Italia e lancia una frecciata: “Una Coppa bellissima, vinta contro i nostri rivali storici, vissuta sul filo dell’ansia quando loro sono passati in vantaggio e poi ripresa con orgoglio. Sono stati 120? intensi. La doppietta di Perisic ci ha tranquillizzati. Laè una squadra difficile da affrontare: è tosta, combattiva. Ma stavolta noi lo siamo stati di più. E così abbiamo portato a casa un trofeo importante. Ora, ci aspettiamo che domenica l’Atalanta faccia del suo meglio, semmai fosse… sarebbe tutto molto divertente”. Paolo ...

