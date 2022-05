Bolelli/Fognini da urlo: sono in semifinale a Roma (Di venerdì 13 maggio 2022) Il duo azzurro batte in rimonta la coppia tedesca due volte campionessa del Roland Garros. Adesso l'anticipo di Coppa Davis con la sfida a Mektic/Pavic Leggi su federtennis (Di venerdì 13 maggio 2022) Il duo azzurro batte in rimonta la coppia tedesca due volte campionessa del Roland Garros. Adesso l'anticipo di Coppa Davis con la sfida a Mektic/Pavic

