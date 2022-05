(Di venerdì 13 maggio 2022) I binari della linea Asciano - Monte Antico saranno. il set per le riprese del film del noto attore Ancora un film importante in arrivo ae ancora una volta il cuore delle riprese sarà l'...

LA NAZIONE

Alla produzione del film c'è Bartlebyfilm e per Claudio, attore e tra i volti più noti e amati dello spettacolo italiano, sarà il debutto alla regia e quindi un capitolo importante che ...Per rendere più romantica l'atmosfera,di decorare il salone con delle candele. Sandra ha ricordato questo momento rivelando in un'intervista a Donna Moderna: "Stava incendiando l'... Bisio sceglie Montalcino per il debutto da regista L’artista si misurerà dietro la macchina da presa con ’L’ultima volta che siamo stati bambini’. Protagoniste sequenze sul Treno Natura ...