Biancheria intima contro le infezioni trasmissibili durante il sesso orale: negli Usa c’è il via libera della Food and Drug Administration (Di venerdì 13 maggio 2022) negli Stati Uniti arriva la prima Biancheria intima pensata e sviluppata per offrire protezione dalle infezioni sessualmente trasmissibili. La sua consacrazione è avvenuta quando la Food and Drug Administration (FDA) ha dato la sua approvazione come presidio per la prevenzione durante il sesso orale. Lorals, questo è il nome della nuova Biancheria intima, può essere a forma di slip o di pantaloncini. Sono fatti in lattice aromatizzati alla vaniglia. Sono sottili quanto il materiale di un preservativo e formano una sorte di sigillo all’interno della coscia che trattiene i liquidi, come spiega la sua ideatrice, Melanie Cristol, al New ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 13 maggio 2022)Stati Uniti arriva la primapensata e sviluppata per offrire protezione dallesessualmente. La sua consacrazione è avvenuta quando laand(FDA) ha dato la sua approvazione come presidio per la prevenzioneil. Lorals, questo è il nomenuova, può essere a forma di slip o di pantaloncini. Sono fatti in lattice aromatizzati alla vaniglia. Sono sottili quanto il materiale di un preservativo e formano una sorte di sigillo all’internocoscia che trattiene i liquidi, come spiega la sua ideatrice, Melanie Cristol, al New ...

