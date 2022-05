Bellinazzo: ''Il Napoli può essere una tappa dei fondi americani'' (Di venerdì 13 maggio 2022) Bellinazzo: ''Le società italiane, avendo grande blasone e prezzi abbordabili, sono le più richieste'' A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Si gonfia la Rete”, è intervenuto Marco Bellinazzo, giornalista. Queste le sue parole: “Come calcio italiano viviamo un po’ come la periferia di quello che è lo Sport Business mondiale. Si prevede un fortissimo incremento dei ricavi, soprattutto dopo il covid. -afferrma Bellinazzo - C’è tantissimo interesse sui club del vecchio continente e, con la ritirata degli investitori cinesi, i fondi americani come quelli arabi sono favoriti poiché hanno maggiore liquidità. Le società italiane, avendo grande blasone e prezzi abbordabili, sono le più richieste. Sono stato l’unico che, quando si è diffusa la voce dell’accordo tra Milan e il fondo americano, non ... Leggi su terzotemponapoli (Di venerdì 13 maggio 2022): ''Le società italiane, avendo grande blasone e prezzi abbordabili, sono le più richieste'' A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Si gonfia la Rete”, è intervenuto Marco, giornalista. Queste le sue parole: “Come calcio italiano viviamo un po’ come la periferia di quello che è lo Sport Business mondiale. Si prevede un fortissimo incremento dei ricavi, soprattutto dopo il covid. -afferrma- C’è tantissimo interesse sui club del vecchio continente e, con la ritirata degli investitori cinesi, icome quelli arabi sono favoriti poiché hanno maggiore liquidità. Le società italiane, avendo grande blasone e prezzi abbordabili, sono le più richieste. Sono stato l’unico che, quando si è diffusa la voce dell’accordo tra Milan e il fondo americano, non ...

