(Di venerdì 13 maggio 2022) Marcoha parlato dell’interesse deiprivatie arabi per iled alcuni club del campionato di serie A. Il, può finire neldi alcunie arabi. Secondo alcune voci, confermate anche dall’avvocato Fimmanò, il club azzurro sarebbe appetito daidi private equity. Marco, giornalista del sole 24 ore, ai microfoni di Radio Marte conferma le voci: “Come calcio italiano viviamo un po’ come la periferia di quello che è lo Sport Business mondiale. Si prevede un fortissimo incremento dei ricavi, sopratdopo il covid. C’è tantissimo interesse sui club del vecchio continente e, con la ritirata degli investitori cinesi, i ...

Advertising

napolipiucom : Bellinazzo: 'Il Napoli nel mirino dei Fondi americani. Vi spiego tutto' #Bellinazzo #fondi #napoli… - Gennaro55591240 : @emilio_giuliano @Filmauro_Srl -

GonfiaLaRete

...durante 'Calcio24 Live' trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del. Ecco quanto evidenziato da CN24 .a ...Non solo Milan,alla CMIT TV: 'Arriveranno offerte per, Bari e Palermo' De Laurentiis © LaPresseNAPOLI - 'Il contesto internazionale che si sta muovendo porta a grandi investimenti ... Bellinazzo a Radio Marte: “Napoli può essere una tappa per i fondi americani…” Marco Bellinazzo ha parlato dell’interesse dei fondi privati americani e arabi per il Napoli ed alcuni club del campionato di serie A. Il Napoli, può finire nel mirino di alcuni fondi americani e ...Il giornalista del “Sole 24 Ore”, Marco Bellinazzo, è intervenuto a Radio Marte nel corso di “Si Gonfia La Rete”.